Video Haber SON DAKİKA: Bahçeli'den MHP grup toplantısı'nda önemli açıklamalar: "Kılıçdaroğlu taşeron bir siyasetçidir" | Video
SON DAKİKA: Bahçeli'den MHP grup toplantısı'nda önemli açıklamalar:

SON DAKİKA: Bahçeli'den MHP grup toplantısı'nda önemli açıklamalar: "Kılıçdaroğlu taşeron bir siyasetçidir" | Video

08.11.2022 | 14:18

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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Kılıçdaroğlu'na sert tepkiler gösteren Bahçeli: "Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş, taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim'in rövanşını almak vardır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten de zincirlidir. ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu, eşik bekleyip ışık bekleyeceğini sanmıştır. Biz bundan hicap duyduk ama kendisi duymadı." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin HDP ve CHP'li heyetle anayasa görüşmesine ise Bahçeli, "AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal bir adımdır." dedi.

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