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Son Dakika: Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar | Video 19.04.2022 | 11:34
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Mehmet Barlas | Amerika'nın mülteci sorunu 19.04.2022 | 11:15
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SON DAKİKA! Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler | Video 19.04.2022 | 09:18
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Başkan Erdoğan, kanser hastası Halime teyzeyle görüştü | Video 19.04.2022 | 08:58
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vav TV’ye konuk oldu | Video 19.04.2022 | 01:27
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Pençe- Kilit Operasyonu'nda bir şehit | Video 19.04.2022 | 00:27
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Bakan Kasapoğlu Kars’ta öğrencilerle iftar yaptı | Video 18.04.2022 | 22:50
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Kundakçı terörist operasyonla yakalandı! | Video 18.04.2022 | 20:32
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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Pençe Kilit Harekatı ile terörün kökünün kazınacağını, Türkiye'nin 2023 yılında bu melanetten kurtulacağını ifade etti. Bahçeli, Millet İttifakı'nın ittifak içinde ittifak çalışmasını, 'Birbirlerine güvenleri de samimiyetleri de yok' sözleri ile yorumladı, meydan okudu.