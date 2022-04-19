Son Dakika: Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Pençe Kilit Harekatı ile terörün kökünün kazınacağını, Türkiye'nin 2023 yılında bu melanetten kurtulacağını ifade etti. Bahçeli, Millet İttifakı'nın ittifak içinde ittifak çalışmasını, 'Birbirlerine güvenleri de samimiyetleri de yok' sözleri ile yorumladı, meydan okudu.