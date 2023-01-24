Son Dakika: Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar: "Vakit kaybetmeden HDP kapatılmalı" | Video
Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava ile ilgili konuşan Bahçeli, "HDP kapatılmalıdır. Bölücü ve terör yatağının kapısına kilit vurulmalıdır. Davanın seçim sonrasına bırakılması adalete aykırıdır." dedi. İsveç'te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren Bahçeli, "İsveç ve Finlandiya ABD'nin kuklalarıdır. Buna ifade özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı. NATO ile doğmadık NATO'suz da ölmeyiz. NATO'ya muhtaç değiliz." dedi.
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