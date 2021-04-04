Son dakika! Bahçeli'den skandal bildiriye sert tepki: "Rütbeleri sökülmelidir" | Video
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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den 103 emekli amiralin darbe çağrışımlı skandal bildirisine sert tepki geldi. Bahçeli, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir." dedi.