Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var | Video
Son dakika haberi... Bahçelievler'de D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta beklerken otobüsün çarptığı 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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