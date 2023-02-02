Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika haberi... Bahçelievler'de D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta beklerken otobüsün çarptığı 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.