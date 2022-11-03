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SON DAKİKA: Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü | Video 03.11.2022 | 11:29
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Kaçak avladıkları 150 çuval midye ile yakalandılar! | Video 02.11.2022 | 18:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF Başkanı Büyükekşi’yi kabul etti | Video 02.11.2022 | 18:10
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Son Dakika: AK Parti'den siyasi partilere başörtüsü teklifi ziyareti | Video 02.11.2022 | 17:08
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit'te sona yaklaşıldığını duyurdu. Akar operasyon kapsamında terör yuvaları hainlerin başına yıkıldı derken, 429 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.