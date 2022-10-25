Son Dakika: Bakan Akar kimyasal silah iftirasına ateş püskürdü! "Bu bir iddia değil alçaklıktır" | Video

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör rörgütü PKK'nın 'kimyasal silah' iftirasını dillendiren Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya çok sert tepki gösterdi. Akar, "Bu bir iddia değil, alçakça bir iftiradır." dedi.