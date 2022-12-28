SON DAKİKA | Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da! Şam ile 11 yıl sonra ilk temas: Mutabık kalındı | Video
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Son dakika haberi: Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla görüştü. Olumlu geçen toplantıda üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.