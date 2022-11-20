SON DAKİKA! Bakan Akar'dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması: "İnleri başlarına yıkıldı" | Video
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların büyük bir başarıyla tahrip edildiğini belirten Bakan Akar, "Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu. Hesap sormaya devam edeceğiz." dedi.