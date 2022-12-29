Son Dakika: Bakan Akar'dan Şam yönetimi ile görüşmeye ilişkin açıklama: Suriye'de tek amacımız terörle mücadele | Video
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Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'deki tek amacının terörle mücadele olduğunu vurguladıklarını söyleyen Bakan Akar, "Suriye'de istikrar için neler yapılabileceğini görüştük. Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız" ifadelerini kullandı.