Son Dakika: Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: "NATO artık bu şımarıklığa 'dur' demeli! | Video
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin iyi niyetli tüm yaklaşımlarına rağmen Yunanistan'ın, gerginliği tırmandırıcı adımlar atmaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın, NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını açıkça göstermektedir. NATO'nun bu şımarıklığa 'dur' deme vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.