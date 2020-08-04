Son Dakika: Bakan Albayrak'tan ekonomide güçlü toparlanma mesajı! Son 9,5 yılının zirvesi | Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosoyal medya hesabında 2020 Temmuz ayı İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." dedi.