Son Dakika: Bakan Albayrak'tan flaş Ayasofya ve Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı | Video

Son Dakika Haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın yeniden cami olarakl ibadete açılması ile ilgili kararını açıklamasına saatler kala; sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek kendi sesinden Ayasofya dizelerini paylaştı.