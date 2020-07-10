Son Dakika: Bakan Albayrak'tan flaş Ayasofya ve Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı | Video
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Son Dakika Haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın yeniden cami olarakl ibadete açılması ile ilgili kararını açıklamasına saatler kala; sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek kendi sesinden Ayasofya dizelerini paylaştı.