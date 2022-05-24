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03:01
02:15
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu Filistin'e gidiyor | Video 24.05.2022 | 09:44
00:29
01:39
Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı | Video 23.05.2022 | 23:05
00:39
Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı | Video 23.05.2022 | 21:34
01:15
01:06
Meksika'da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı | Video 23.05.2022 | 21:03
02:23
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07:22
Başkan Erdoğan: Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok | Video 23.05.2022 | 20:21
04:09
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Yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik yolu | Video 23.05.2022 | 20:01
00:40
Başkan Erdoğan açıkladı: Mahkumların KOVID-19 izinleri uzadı | Video 23.05.2022 | 20:00
00:23
Son dakika: Abu Dabi'de restoranda patlama: Çok sayıda yaralı var | Video 23.05.2022 | 17:34
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Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video 23.05.2022 | 16:09
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu Filistin temeslarının ardından 25 Mayıs'ta İsrail'e gidecek.