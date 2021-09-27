SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan önemli açıklamalar
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MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.09.2021 | 10:56
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Son dakika haberleri... Karabağ Harekatı'nın 1. yıldönümünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan ortak basın toplantısı.