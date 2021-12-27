Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu yıl sonu değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu | Video

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile normalleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İstanbul-Erivan charter uçuşları yakında başlayacak" dedi. Yunanistan ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası barış ve istikrar için tehlikelidir." dedi.