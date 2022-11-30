Video Haber Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kara harekatı tepkisi: "Gölge etmesinler yeter" | Video
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kara harekatı tepkisi:

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kara harekatı tepkisi: "Gölge etmesinler yeter" | Video

30.11.2022 | 14:16

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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamalarında ABD'nin kara harekatı açıklamalarına sert tepki gösterdi: Gölge etmesinler yeter...

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