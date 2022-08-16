Video Haber Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net mesaj: Şam ile temas olacak mı? | Video
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net mesaj: Şam ile temas olacak mı? | Video

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net mesaj: Şam ile temas olacak mı? | Video

16.08.2022 | 13:03

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu; "Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejim ile muhalefetin anlaşması gerekiyor." dedi.

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