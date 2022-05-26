SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: "Üye olmak istiyorsanız bu adımları atın" | Video
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Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail ziyareti dönüşünde uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'e bir kez daha kapıları kapattı, "NATO'ya üye olmak istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar." dedi. Çavuşoğlu, adaları silahlandıran Yunanistan'ı da uyardı, "Egemenlik tartışmasına açarız." dedi.