SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır ile 'görüşme' açıklaması: Moskova'da 4'lü Suriye Zirvesi tarihini duyurdu | Video

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mayıs ayında Moskova'da 4'lü Suriye Zirvesi yapılacağını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Süleymaniye'de düşen helikopter konusunda da, "PKK/PYD'lilerin öldüğü uçuştan ABD'nin haberi var" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Mısır ile normalleşme sürecine vurgu yaparak, "Liderler düzeyinde görüşme seçim sonrası olabilir" dedi.