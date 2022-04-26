Video Haber Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı | Video
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı | Video

Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı | Video

26.04.2022 | 00:27

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Son dakika açıklamalarında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok önemli paylaşımlar geldi. Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektriklerin tüketiminin sadece CHP Genel Başkanı'nın ziyaret ettiği esnada kesildiği ortaya çıktı. Üstelik Kılıçdaroğlu gider gitmez tüketim devam etmiş. İşte Dönmez'in Kılıçdaroğlu'nu elektrik provokasyonunu yerle bir ettiği o paylaşım...

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