SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: "Bu bayram hepimiz için çifte bayram olacak" | Video
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arefe günü vereceği müjdeye ilişkin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
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