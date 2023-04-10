SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: "Bu bayram hepimiz için çifte bayram olacak" | Video

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arefe günü vereceği müjdeye ilişkin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.