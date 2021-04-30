SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki mutasyon virüs vakaları ile ilgili bilgi verdi | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Koca mutasyon virüs vakaları ile ilgili bilgi vererek, ''Ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantını da gördüğümüzü ifade etmiştim. En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış şu an söz konusu değil. Mutasyonla birlikte bulaşıcılığın arttığını, İngiliz varyantıyla %70 arttığını biliyoruz. Hindistan varyantı içinse 5 vakamızda gördüğümüz, ciddi bir sorunlarının olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni olduğu için yakın takibe alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.