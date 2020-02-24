Son dakika! Bakan Fatih Dönmez, yeni sondaj gemimizin görev yerini açıkladı | Video
Son dakika haberi... Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan ‘3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü sondaj gemimizin birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını ve görev yerinin Karadeniz olacağını açıkladı.
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