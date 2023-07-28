Son Dakika: Bakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar: TBMM İsveç'e NATO vizesi verecek mi? | Video
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan ise, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bir kez daha tepkilerini iletirken 'İsveç'e NATO yolu açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.
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