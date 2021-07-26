Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırı sonrası gerekli operasyonların yapıldığını açıklayarak, "Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.