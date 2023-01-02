SON DAKİKA: Bakan Kirişçi 'Tarım Cebimde' uygulamasını tanıttı | Video

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Tarım Cebimde uygulaması tanıtımını yapıyor. Tarım Cebimde uygulaması sayesinde çiftçiler, alacağı desteği ve nereye ne ekeceği gibi soruların cevabına cep telefonu üzerinden erişebilecek.