Son dakika! Bakan Koca açıkladı! 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklandı | Video
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Her hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı, bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca "Sağlık da, vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür. Devletimiz bazı tedbirleri uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır." açıklamasında bulundu.