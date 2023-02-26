Son dakika: Bakan Koca: Deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek bir durum saptanmamıştır | Video
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te, Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabileceğini söyledi. Deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek bir durum saptanmadığını belirten Bakan Koca, "Bugünlerin iyi haberlerinden biri olarak şunu mutlulukla ifade edeceğim: Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalarımızdan 25.276'sı taburcu olmuştur. Depremzede 656 hastamızın tedavisi serviste, 96 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
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