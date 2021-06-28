SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı açıklandı | Video
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Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" ifadelerine yer verdi. Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan 5 ilin de Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olduğunu bildirdi. Öte yandan Hatay, Osmaniye, Adana ve Adıyaman'da verilerin sıfıra yaklaştığı haritada dikkat çeken noktalardan biri oldu.