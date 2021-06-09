Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni döneme geçiliyor | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 45'e düştüğünü açıkladı. Bakan Koca ayrıca, hafta başında 4 milyon 200 bin doz aşının geleceğini ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...