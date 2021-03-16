Son dakika: Bakan Koca duyurdu... Haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İşte il il son durum | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. İşte il il son durum