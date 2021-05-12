SON DAKİKA! Bakan Koca Duyurdu: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz | Video

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşılama sürecinde yeni aşamaya geçileceğini duyurdu. Bakan Koca, " Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler" dedi.