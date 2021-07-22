Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Koca mesajında, "Koca; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." ifadelerini kullandı.