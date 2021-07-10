Son dakika: Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Aşılama oranı hızla artıyor | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 57 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldığını aktardı. Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerine yer verdi.