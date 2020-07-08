Son dakika! Bakan Koca'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna yanıt | Video

Her hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı, bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Vatandaşlar Koronavirüs ile ilgili önlemlerin, vaka sayılarının ve alınması gereken yeni tedbirlerin konuşulduğu Bilim Kurulu toplantısında bu hafta yeni kararlar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Bakan Koca Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağını açıkladı.