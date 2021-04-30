Video Haber SON DAKİKA: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar | Video
30.04.2021 | 18:36

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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar | Video 30.04.2021 | 18:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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