Son Dakika: Bakan Koca’dan yaralı madencilerin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabinede Amasra’daki kazada yaralanan madencilerin sağlık durumlarıyla ilgili; "3 yaralıdan biri servise çıkarılmıştı. Muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor." açıklamalarında bulundu.