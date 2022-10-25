Video Haber Son Dakika: Bakan Koca’dan yaralı madencilerin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama | Video
Son Dakika: Bakan Koca’dan yaralı madencilerin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama | Video

Son Dakika: Bakan Koca’dan yaralı madencilerin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama | Video

25.10.2022 | 12:29

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabinede Amasra’daki kazada yaralanan madencilerin sağlık durumlarıyla ilgili; "3 yaralıdan biri servise çıkarılmıştı. Muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

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