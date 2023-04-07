Video Haber Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz | Video
Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz | Video

Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz | Video

07.04.2023 | 19:42

Son dakika: İstanbul’da "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "İletişimin kesintisiz sağlanması için mevcut baz istasyonlarının depreme karşı güçlendirilmesi, tüm iletişimin tek elden AFAD koordinasyonuyla yapılması kararı alınmıştır." dedi.

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