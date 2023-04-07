Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz | Video

Son dakika: İstanbul’da "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "İletişimin kesintisiz sağlanması için mevcut baz istasyonlarının depreme karşı güçlendirilmesi, tüm iletişimin tek elden AFAD koordinasyonuyla yapılması kararı alınmıştır." dedi.