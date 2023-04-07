Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz | Video
Son dakika: İstanbul’da "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "İletişimin kesintisiz sağlanması için mevcut baz istasyonlarının depreme karşı güçlendirilmesi, tüm iletişimin tek elden AFAD koordinasyonuyla yapılması kararı alınmıştır." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:37
03:44
03:47
05:27
11:01
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video 07.04.2023 | 16:22
00:56
Başkan Erdoğan Destici'yi kabul etti | Video 07.04.2023 | 16:15
04:35
Mehmet Barlas | Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK'nın talimatı mı? | Video 07.04.2023 | 15:47
02:53
Melih Altınok | Canan Hanım'ın hisleri 07.04.2023 | 15:44
03:54
Hilal Kaplan | ABD'yi bekleyen Trump fırtınası 07.04.2023 | 15:41
05:26
05:30
01:07
Bakan Varank, Sultanbeyli’ye TOGG otomobil ile geldi | Video 07.04.2023 | 15:16
00:53
00:25
02:43
01:02:05
16:01
00:28
Bingöl'deki 4.5'lik deprem Elazığ'da da hissedildi | Video 07.04.2023 | 11:54
08:43