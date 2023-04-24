SON DAKİKA | Bakan Kurum "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını açıkladı: İlave destek verebiliriz | Video
Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm hazırlıklarındaki çalışmalara değinen Bakan Kurum, "695 bini İstanbul'da olmak üzere 3,3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan "Yarısı Bizden" adlı kentsel dönüşüm kampanyasının detaylarını aktaran Bakan Kurum, "5 bin 200 TL değerindeki kira desteği yetmezse gerekirse ilave destek verebiliriz." dedi.
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