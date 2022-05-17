Son Dakika: Bakan Kurum'dan muhalefetin asılsız iddialarına sert tepki: "Hangi millet bahçemizi sattık ki bunu satalım" | Video

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'ni asılsız iddialarla hedef alan muhalefete sert tepki gösteren Bakan Kurum, "Hangi millet bahçesini sattık ki bunu satalım. Siz bunu eleştireceğinize metro bağlantısını yapsanıza? Vatandaşa daha iyi hizmet versenize..." ifadelerini kullandı.