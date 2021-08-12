Video Haber Son dakika! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar | Video
12.08.2021 | 00:17

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Bakan Pakdemirli açıkladı! Muğla-Köyceğiz yangını kontrol altına alındı | Video 01:58
Bakan Pakdemirli açıkladı! Muğla-Köyceğiz yangını kontrol altına alındı | Video 12.08.2021 | 00:20
Son dakika! Bakan Kurum’dan önemli açıklamalar | Video 03:17
Son dakika! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar | Video 12.08.2021 | 00:17
Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 01:23
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 12.08.2021 | 00:10
PKK’dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı! Kadınlar tecavüze uğruyor | Video 06:02
PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı! "Kadınlar tecavüze uğruyor" | Video 11.08.2021 | 23:36
Fatih Terim: Falcao’nun kadroya alınmaması teknik bir karar | Video 06:23
Fatih Terim: Falcao'nun kadroya alınmaması teknik bir karar | Video 11.08.2021 | 22:03
Şehit ağabeyinden Akşener’in kahvehaneyi ziyaret ettiği anlarda sert tepki! Yalan konuşuyorsunuz | Video 00:49
Şehit ağabeyinden Akşener’in kahvehaneyi ziyaret ettiği anlarda sert tepki! "Yalan konuşuyorsunuz" | Video 11.08.2021 | 21:37
SON DAKİKA | 11 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:20
SON DAKİKA | 11 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 11.08.2021 | 20:38
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar | Video 09:41
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar | Video 11.08.2021 | 20:01
Buse Naz Çakıroğlu A Spor’a konuştu | Video 22:02
Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video 11.08.2021 | 19:30
Buse Naz Çakıroğlu A Spor’a konuştu | Video 04:21
Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video 11.08.2021 | 19:40
Buse Naz Çakıroğlu A Spor’a konuştu | Video 04:40
Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video 11.08.2021 | 19:35
Bilim Kurulu toplandı! Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak | Video 02:32
Bilim Kurulu toplandı! Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak | Video 11.08.2021 | 18:44
Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson’u resmen açıkladı! | Video 00:38
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Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun'da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı... | Video 11.08.2021 | 17:52
Alanya Kaymakamı’ndan Afgan bayrağı açıklaması | Video 00:06
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Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da açıklamalarda bulundu.

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