Son dakika: Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati "Bundan 100 sene evvel İstiklal mücadelemizden zaferle çıktıysak bugün de zaferle ayrılan bizler olacağız. Korona döneminde Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrılmıştır." dedi. Nebati, enflasyonda düşüş eğiliminin süreceğini de belirtti.
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