Video Haber Son Dakika: Bakan Nureddin Nebati konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi | Video
Son Dakika: Bakan Nureddin Nebati konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi | Video

Son Dakika: Bakan Nureddin Nebati konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi | Video

16.05.2022 | 16:09

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Nebati, "Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik." ifadelerini kullandı.

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