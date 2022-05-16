Son Dakika: Bakan Nureddin Nebati konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:35
02:31
01:25
01:58
01:54
04:55
SON DAKİKA! DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı | Video 16.05.2022 | 12:15
02:59
Haşmet Babaoğlu | Bu planda nükleer savaş da var mı? 16.05.2022 | 09:52
04:08
Melih Altınok | Bak'ıcaz bak'ıcaz sakin olun... 16.05.2022 | 09:27
02:40
Mehmet Barlas | İsveç'in NATO üyeliği zor 16.05.2022 | 09:17
03:02
Hilal Kaplan | İsveç'e nasıl geri adım attırdık? 16.05.2022 | 09:14
02:28
00:56
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama... | Video 15.05.2022 | 19:36
01:15
Avusturya lideri Nehammer’den ‘Türkiye’ mesajı | Video 15.05.2022 | 19:14
02:37
Açılışı dün yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'na yolcu akını | Video 15.05.2022 | 18:41
01:33
Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip | Video 15.05.2022 | 18:38
19:26
01:20
04:34
Burhanettin Duran | Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç kararı ne olur? 14.05.2022 | 17:13
04:10
Melih Altınok | Yargının Kaftancıoğlu kararı siyasi mi? 14.05.2022 | 16:56
03:38
Mehmet Barlas | Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya soğuk duş 14.05.2022 | 16:52
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Nebati, "Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik." ifadelerini kullandı.