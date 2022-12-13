Son Dakika! Bakan Özer cevapladı: Yeni öğretmen ataması olacak mı? | Video

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber'de soruları yanıtladı. 5 yaşındaki okullaşma oranının yüzde 99'a, orta okulda yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirten Bakan Özer, "857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu. Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu bir dönem." dedi. "Yeni öğretmen ataması olacak mı?" sorusuna cevap veren Bakan Özer, "Her yıl öğretmen ataması oldu. Bakanlık çalışmalarını yapar. Bunun bütçelemesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır. Alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır." ifadelerini kullandı.