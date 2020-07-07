Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını hakkında flaş açıklamalar | Video
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Son Dakika Haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale Gelibolu'da çıkan orman yangını hakkında canlı yayında önemli açıklamalar da bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli ormanın yanı sıra tarım alanlarının da hasar gördüğünü belirtti. Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını ve soğutmaların sürdüğünü ifade etti.