Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi yangından etkilendi | Video
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Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'ta çıkan orman yangınıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Yangına karşı mücadelenin devam ettiğini bildiren Bakan Pakdemirli şu ana kadar 53 vatnadaşın dumandan etkilendiğini bildirdi. Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Pakdemirli, duman görmeleri halinde güvenli bir yere gitmelerini istedi.