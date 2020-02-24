Video Haber Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Van'da depremden etkilenen bölge hakkında flaş açıklama | Video

Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Van'da depremden etkilenen bölge hakkında flaş açıklama | Video

Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Van'da depremden etkilenen bölge hakkında flaş açıklama | Video
24.02.2020 | 15:35

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da depremde zarar gören bölge hakkında önemli açıklamalarda bulundu! İran merkezli yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem Van’ın Başkale ilçesinde de hissedildi. Van’da 9 kişi yaşamını yitirirken 37 kişi de yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaşanan felaketi A Haber Özel röportajında değerlendirdi. Havadan incelemelerini yapan Pakdemirli,  “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile çitçinin ve köylünün yanında olarak, zararlarını karşılayacağız.” dedi.

"BÜTÜN MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu önemli açıklamaları kaydetti:

" Özpınar köyünde ağır hasarlı evler bulunuyor. Bu noktada ahırların bir kısmının yıkıldığı da gözlemleniyor. Buna ek olarak etkilenen 5 adet köyümüz var, buralarda 200'ün üzerinde ahır yıkıldı ve 3000'in üzerinde küçükbaş,70 tane de büyükbaş telef olmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile köylümüzün ve çitçimizin bütün zararları karşılanacaktır. Bunların tespiti için buradayız ve birazdan da yerde incelemelerimize devam edeceğiz. Bakanlığımızı ilgilendiren her isteği değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda müsterih olmasını rica ederim. Dün akşam itibariyle bölgeye 200 ahır çadır sevk ettik. 200 adet çadır daha Ankara'dan yola çıkmış ve sevk halindedir. Bu noktada elbette hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının ve yaralılarının yaralarını sarmak önceliğimizdir. Ek olarak bölgede çiftçi borçlarının da ertelenmesini sağlayacağız"

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina kliniğinde son durumu anlattı: Koronavirüs ile ilgili Pozitif sonuç yok - Video 05:16
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina kliniğinde son durumu anlattı: Koronavirüs ile ilgili Pozitif sonuç yok - Video 26.02.2020 | 00:56
Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi: İran'dan gelen THY uçağı Ankara'ya neden indi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı 04:35
Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi: İran'dan gelen THY uçağı Ankara'ya neden indi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı 25.02.2020 | 19:08
Son Dakika Haberi | Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri Bakan Koca anlattı: Ülkemizde corona virüsüne rastlanılmamıştır | Video 01:04
Son Dakika Haberi | Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri Bakan Koca anlattı: Ülkemizde corona virüsüne rastlanılmamıştır | Video 25.02.2020 | 18:54
İdlibli 9 yaşındaki Esma, kardeşlerine annelik yapıyor 05:33
İdlibli 9 yaşındaki Esma, kardeşlerine annelik yapıyor 25.02.2020 | 17:37
Mübarek üç aylar neden önemli? 2020 yılı Ramazan ayı müjdecisi üç aylarda nasıl dua edilir, namaz kılınır? | Video 11:25
Mübarek üç aylar neden önemli? 2020 yılı Ramazan ayı müjdecisi üç aylarda nasıl dua edilir, namaz kılınır? | Video 25.02.2020 | 13:18
Son dakika! Ölümcül koronavirüs salgınında Uzman Doktor'dan erkeklere kötü haber... | Video 06:36
Son dakika! Ölümcül koronavirüs salgınında Uzman Doktor'dan erkeklere kötü haber... | Video 25.02.2020 | 17:00
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de önemli açıklamalar 25 Şubat 2020 Salı | Video 11:59
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de önemli açıklamalar (25 Şubat 2020 Salı) | Video 25.02.2020 | 17:04
Son dakika! Muğla'daki akılalmaz ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:31
Son dakika! Muğla'daki akılalmaz ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.02.2020 | 16:57
Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklamalar | Video 07:15
Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklamalar | Video 25.02.2020 | 16:51
Son dakika: Abdullah Öcalan'a destek sloganları atıldığı HDP kongresi hakkında soruşturma başlatıldı | Video 10:19
Son dakika: Abdullah Öcalan'a destek sloganları atıldığı HDP kongresi hakkında soruşturma başlatıldı | Video 25.02.2020 | 16:45
Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı basın toplantısında böyle terlemişti! | Video 00:39
Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı basın toplantısında böyle terlemişti! | Video 25.02.2020 | 16:38
İşte insanlık tarihini sarsan milyonlarca insanı öldüren salgın hastalıklar | Video 08:48
İşte insanlık tarihini sarsan milyonlarca insanı öldüren salgın hastalıklar | Video 25.02.2020 | 15:31
Koronavirüsten korunmak için hangi ürünler üretiliyor? İşte maske ve tulumun özellikleri | Video 06:44
Koronavirüsten korunmak için hangi ürünler üretiliyor? İşte maske ve tulumun özellikleri | Video 25.02.2020 | 16:14
Son dakika: İran Sağlık Bakan yardımcısı da Koronavirüs'e yakalandı! Test sonucu pozitif çıktı | Video 00:47
Son dakika: İran Sağlık Bakan yardımcısı da Koronavirüs'e yakalandı! "Test sonucu pozitif çıktı" | Video 25.02.2020 | 16:08
Son dakika! Uzman Doktor'dan koronavirüse karşı etkili dezenfektan karışım tarifi | Video 06:36
Son dakika! Uzman Doktor'dan koronavirüse karşı etkili dezenfektan karışım tarifi | Video 25.02.2020 | 16:00
Son dakika! Rus heyeti yarın İdlib için Türkiye'ye geliyor! Tükiye ve Rusya İdlib için ne karar alacak? | Video 07:35
Son dakika! Rus heyeti yarın İdlib için Türkiye'ye geliyor! Tükiye ve Rusya İdlib için ne karar alacak? | Video 25.02.2020 | 15:46
Son dakika! Müge Anlı'nın katili aradığı parçalanmış cesedi bulunan Derya Çisal cinayeti davasında kocadan şok açıklama! 05:55
Son dakika! Müge Anlı'nın katili aradığı parçalanmış cesedi bulunan Derya Çisal cinayeti davasında kocadan şok açıklama! 25.02.2020 | 15:34
Müge Anlı'da yeni gelişme! Havva Demir'in yanında olduğu iddia edilen Kadir'in babası canlı yayında | Video 04:13
Müge Anlı'da yeni gelişme! Havva Demir'in yanında olduğu iddia edilen Kadir'in babası canlı yayında | Video 25.02.2020 | 14:50
Son dakika: Müge Anlı son bölümde DNA testi sonucu açıklanıyor! Tuğba Özbek'in babası Nedim Süzgün mü? | Video 05:21
Son dakika: Müge Anlı son bölümde DNA testi sonucu açıklanıyor! Tuğba Özbek'in babası Nedim Süzgün mü? | Video 25.02.2020 | 14:46
Son dakika: Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti | Video 00:17
Son dakika: Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti | Video 25.02.2020 | 14:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN