Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Van'da depremden etkilenen bölge hakkında flaş açıklama | Video

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da depremde zarar gören bölge hakkında önemli açıklamalarda bulundu! İran merkezli yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem Van’ın Başkale ilçesinde de hissedildi. Van’da 9 kişi yaşamını yitirirken 37 kişi de yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaşanan felaketi A Haber Özel röportajında değerlendirdi. Havadan incelemelerini yapan Pakdemirli, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile çitçinin ve köylünün yanında olarak, zararlarını karşılayacağız.” dedi.

"BÜTÜN MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu önemli açıklamaları kaydetti:

" Özpınar köyünde ağır hasarlı evler bulunuyor. Bu noktada ahırların bir kısmının yıkıldığı da gözlemleniyor. Buna ek olarak etkilenen 5 adet köyümüz var, buralarda 200'ün üzerinde ahır yıkıldı ve 3000'in üzerinde küçükbaş,70 tane de büyükbaş telef olmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile köylümüzün ve çitçimizin bütün zararları karşılanacaktır. Bunların tespiti için buradayız ve birazdan da yerde incelemelerimize devam edeceğiz. Bakanlığımızı ilgilendiren her isteği değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda müsterih olmasını rica ederim. Dün akşam itibariyle bölgeye 200 ahır çadır sevk ettik. 200 adet çadır daha Ankara'dan yola çıkmış ve sevk halindedir. Bu noktada elbette hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının ve yaralılarının yaralarını sarmak önceliğimizdir. Ek olarak bölgede çiftçi borçlarının da ertelenmesini sağlayacağız"