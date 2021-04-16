SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'nin uçağının içindeki korku dolu anlar kamerada! Acil iniş yaptı...

Son dakika haberleri... Arıza yaparak acil iniş yapan içinde Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçakta yaşanan panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin uçağı havada arıza yaptı. Ankara'dan Şırnak'a giden uçak Malatya'ya acil iniş yaptı.

Uçağın havada arıza yaptığı ve Malatya'ya acil iniş yaptığı belirtildi. Arıza yaparak acil iniş yapan uçağın içinde yaşanan panik anları kameraya saniye saniye böyle yansıdı...